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Белорусский телеведущий Дмитрий Кохно станет ведущим нового сезона «Холостяка» на ТНТ

Белорусский телеведущий будет помогать выбирать невесту для рэпера Тимати
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Белорусский телеведущий Дмитрий Кохно станет ведущим нового сезона «Холостяк»

Белорусский телеведущий Дмитрий Кохно станет ведущим нового сезона «Холостяк»

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусский телеведущий, шоумен Дмитрий Кохно придет на смену актеру Петру Фадееву, который вел все 7 сезонов «Холостяка».

- Я пока не могу раскрывать все подробности о съемках проекта «Холостяк», - говорит «Комсомолке» Дмитрий Кохно. - Но несколько лет назад мне предлагали даже стать героем проекта. Звонок от продюсера поступил за несколько недель до моей свадьбы с Надеждой. Поэтому от предложения я отказался.

- Что думаете о проекте «Холостяк»?

- Любовь спасет мир! И любая попытка ее найти, пусть даже таким сложным математическим методом, как в шоу «Холостяк», имеет возможность получить успех. Когда мне предлагали стать героем шоу, я поинтересовался у его создателей, правда ли они хотят, чтобы я нашел свою любовь? «Мы об этом мечтаем», - ответили продюсеры. Так вот теперь я тоже в команде тех, кто верит, что отыскать настоящую любовь возможно даже в реалити-шоу! - признался Дмитрий.

Героем, за сердце которого будут бороться 25 участниц, станет Тимати. Но попасть в этот проект девушкам будет непросто: впервые в истории шоу пришло более 30 тысяч заявок - это рекорд. Дмитрий Кохно уверен, что Тимати - отличный кандидат на роль главного героя.

- Я лично не знаком с Тимати, но мне кажется, что мы близки по спортивному духу. Я тоже серфер, кайт-серфер, поэтому я думаю, что мы с ним будем на одной волне. Я сам был холостяком до 30 лет. А сейчас у меня семья с двумя детьми. И я уверен, что хорошая семья - это лучшее, что нужно для того, чтобы прожить эту жизнь. Мудрая женщина, в которую ты по уши влюблен, поможет тебе совершить что-то великое. И своим небольшим, но крепким семейным опытом я смогу поделиться. Хотя моя задача в проекте - создать искренний и честный момент для Тимати и той девушки, которая ему понравится. Чтобы все увидели ту искренность, ту живую эмоцию, которую смогут поймать герои в момент обострения их чувств, - рассказал Дмитрий.

Премьера нового сезона шоу «Холостяк» состоится весной 2021 года.

Напомним, что телеведущего Дмитрия Кохно уволили с проекта «Удача в придачу» в июле 2020 года. Причиной стало осуждение насилия со стороны силовиков. До этого Дмитрий Кохно вел главные телепроекты страны: "Песню года", "Мисс Беларусь".

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