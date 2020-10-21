На парня, который фотографировался с деталью от водомета, завели уголовное дело Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске 4 октября во время воскресного марша протестующие достали деталь из водомета. 27-летний Никита Игнатюк сфотографировался с гидрантом (о том, что именно он разбирал водомет, подтверждения нет). Парня осудили на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

После 15 суток Никите добавили еще столько же. Об этом рассказал отец Никиты Александр Игнатюк региональному изданию "Першы рэгіён". Кроме этого, Никита - подозреваемый по ст. 342 ч.1 Уголовного кодекса «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

- У Никиты есть адвокат. Предварительно, для квалифицированной защиты Никиты Игнатюка потребуется минимум 2 500 рублей, - рассказал Першаму рэгіёну Александр Игнатюк.

Отец Никиты, чтобы оплатить адвоката хочет продать дом в деревне.