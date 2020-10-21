Погода в Беларуси на 22 октября: до 17 градусов тепла, но с дождями и сильным ветром

Погода в Беларуси на 22 октября Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в четверг, 22 октября, будет тепло, но дождливо. Также синоптики предупреждают об усилении ветра. Об этом сообщили в БелТА.

Будет облачно. На большей части территории ночью ожидаются дожди. Днем по северо-востоку Беларуси также пройдут кратковременные дожди. Синоптики отмечают, что ветер будет южный и юго-западный. Его порывы днем будут достигать 14 метров в секунду, а в отдельных районах - до 18 метров в секунду.

Ночью в Беларуси воздух прогреется до 9 градусов, а днем - до 17 со знаком плюс. По юго-западу ожидается до +19 градусов.

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