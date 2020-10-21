В Минске на Кирова в административном здании случился пожар. Эвакуировали 150 человек

В Минске случился пожар в здании на Кирова. Фото: МЧС

В Минске на улице Кирова в административном здании в среду, 21 октября, случился пожар. Было эвакуировано 150 человек. Об этом сообщили в МЧС.

- В МЧС утром поступило сообщение о том, что на Кирова в одном из зданий сработала пожарная сигнализация. Сотрудники оперативно приехали на место и установили, что возгорание произошло в одном из кабинетов, который находится на третьем этаже. Еще до приезда администрация здания эвакуировала 150 сотрудников. Никто не пострадал. Возгорание сотрудники МЧС ликвидировали, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что еще до прибытия спасателей люди самостоятельно потушили возгорание порошковым огнетушителем.

Причина пожара устанавливается. Одна из версий - короткое замыкание масляного обогревателя, который находился в кабинете.

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