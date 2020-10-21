Курсы валют в Беларуси на 21 октября: доллар на торгах подешевел, а евро подорожал

Актуальные курсы валют Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли в среду, 21 октября.

Доллар подешевел на 0,0163 и теперь стоит 2,5466 белорусского рубля.

Евро вырос на 0,0029 и теперь стоит 3,0216 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал на 0,0113 и теперь стоит 3,3052 белорусского рубля.

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