В Беларуси могут появиться водительские права на автомобили с автоматической коробкой передач

В данном водительском удостоверении будет стоять пометка «только на автоматической трансмиссии». Если владелец таких прав сядет за руль машины с механической коробкой, то это будет приравнено к тому, что у водителя нет прав Фото: Николай СУХОВЕЙ

В Беларуси, возможно, появятся водительские права на управление машиной только с автоматической коробкой передач. Данная норма внесена в проект изменения в закон «О дорожном движении».

«Мы получали много обращений на эту тему. Поэтому было решено включить этот пункт в законопроект. Ведь зачем усложнять процесс получения водительского удостоверения, если человек не собирается ездить на механической коробке? В этом вопросе мы прислушались к гражданам», - рассказал в интервью sb.by председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Александр Шевченко.

В данном водительском удостоверении будет стоять пометка «только на автоматической трансмиссии». Если владелец таких прав сядет за руль машины с механической коробкой, то это будет приравнено к тому, что у водителя нет прав. Совсем недавно "Комсомолке" об этом и не только рассказывал эксперт.

Помимо этого, вводится удостоверение на управление квадроциклом. Оно будет приравнено к тракторам и самоходным машинам, на которые также нужно получать отдельное удостоверение. В водительском удостоверении появятся новые категории - H и I. С 17 лет планируется допуск к управлению квадроциклом, кроме того, потребуется и отдельное медицинское свидетельство.

Что касается граждан Российской Федерации, с получением вида на жительство им разрешается не менять водительское удостоверение своей страны, а пользоваться им.

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