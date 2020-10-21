25-летний парень ударил милиционера и распылил газ - возбуждено уголовное дело

Молодой человек объяснил свой поступок тем, что хотел избежать задержания Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По версии следствия, вечером 5 сентября в районе станции метро «Пушкинская» этот парень участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. К нему подошли два милиционера, чтобы предупредить об ответственности. Минчанин распылил из баллончика слезоточивый газ, а потом ударил одного из милиционеров, после этого скрылся в толпе.

В милиции установили личность молодого человека: им оказался 25-летний минчанин. Сейчас он под стражей, заведено уголовное дело по статье 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел).

В СК сообщают, что парень признал вину и раскаялся, объяснил, что сделал это, чтобы избежать задержания.