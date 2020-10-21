Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 октября 2020 года: более 730 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

В ведомстве также рассказали, что обновили карантинный список стран, в которых регистрируются случаи коронавируса Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она опубликована в телеграм-канале.

На 21 октября в стране зарегистрировано 89 642 случая COVID-19. Прирост за сутки - 733 новых случая. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 80 905 пациентов (+402 за сутки).

«За время распространения коронавирусной инфекции скончался 941 человек. А за последние сутки умерли 4 человека. Те же, кто не смог победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве. В ведомстве также рассказали, что обновили карантинный список стран, в которых регистрируются случаи коронавируса.

За все время в Беларуси провели 2 267 862 теста.

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