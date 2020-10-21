Спецназовца со знаменитого фото бросила жена

Фото, которое агентство Reuters сделало 10 августа, знаменито на весь мир

Знаменитого спецназовца, который сфотографирован на протестах в Минске, бросила жена. Об этом она рассказала NN.by.

Фото, которое сделано 10 августа во время протестов в Минске, знаменито на весь мир. На нем растерянный представитель силовых структур стоит и руками указывает в сторону потерявшего сознание протестующего. Спустя некоторое время в нем узнали офицера ВВ Тимура Гришко. После этого госСМИ говорили, что лежащий на земле был пьян и был под наркотиками, а спецназ его спас.

Тем не менее от силовика ушла супруга, чемпионка Республики Беларусь по бодибилдингу Лилия Салимгареева. Как рассказала она сама, из-за травли. 20 октября состоялся развод.

«Очень сложно переносить такую травлю, мне желали смерти, по тысяче сообщений в день, писали: «чтобы ты подохла». Так мне будет и лучше, и безопаснее», - говорит Салимгареева.

Она считает, что если бы не происходящая ситуация, то развод бы не произошел.

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