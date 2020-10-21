Видеофакт. Танцевал перед милицией без нижнего белья. В Гродно за уличный перформанс возбуждено уголовное дело в отношении музыканта

Поводом для дела послужило одно из уличных выступлений Банцера Фото: Святослав ЗОРКИЙ

20 октября в Гродно задержали представителя местного андеграунда Игоря Банцера. Ему вменяют уголовное дело о хулиганстве.

40-летний Игорь Банцер вокалист стрит-панк-группы Mister X. Он женат, у него двое детей 8 и 10 лет. За время протестных акций он уже три раза был задержан по административной статье за то, что принимал участие в митингах. В сумме он отсидел уже 18 суток. К тому же он должен выплатить штраф.

Как рассказала его супруга Анжелика Орехво, около 20 октября в 6 часов утра к ним в квартиру явились двое правоохранителей. «Якобы доставить его к следователю. Говорили, что он скрывался. Хотя он не скрывался. Всегда нормально ходил по улице, ни от кого не убегал», — рассказала она БЕЛАПАН.

Музыкант, его адвокат и милиционеры поехали в УВД. Спустя некоторое время поступила информация, что в отношении вокалиста силовики возбудили уголовное дело по статье Хулиганство. Музыкант на 72 часа оставлен под стражей.

Поводом для дела послужило одно из уличных выступлений Банцера, когда он танцевал перед милицией без нижнего белья.

20 октября, поздно вечером, в квартире супружеской четы правоохранители повели обыск. Они изъяли ноутбук главы семейства. Его жена считает, что причиной задержания супруга стала его активная гражданская позиция. «Известно, почему эти все перформансы были. Игорь активно высказывался о том, что сейчас происходит в стране», — посетовала Орехво.

Как рассказали в УВД Гродненского облисполкома, 5 сентября музыкант ночью находился в одном из увеселительных заведений областного центра, что по улице Горького. Выйдя на улицу Банцер увидел милицейскую машину. Он подошел к ней спереди и стал демонстрировать гениталии. Эту картину лицезрело много свидетелей, некоторые успели даже всё снять на камеру.

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20 октября состоялся развод. Сама она рассказала, что это из-за травли (подробности).