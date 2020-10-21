В человеческом организме обнаружен новый орган

Новый орган был найден у всех ста исследуемых, которых обследовали при помощи сканера PSMA PET/CT. Подтвердило открытие и вскрытие мужского и женского тел Фото: Сергей ГАПОН

Ученые Нидерландского института рака обнаружили не описанный ни в одном исследовании орган человека. Это исследование они опубликовали в журнале Radiotherapy and Oncology.

Сотрудниками института проведено обследование пациентов, которое сочетает позитронно-эмиссионную и компьютерную томографии. Исследователи вводили в организм глюкозу, которая была помечена радиоактивными изотопами для того, чтобы выявить опухоли. Однако они обнаружили на снимках четвертую пару слюнных желез, у которых тоже была реакция на введенный препарат.

Новый орган был найден у всех ста исследуемых, которых обследовали при помощи сканера PSMA PET/CT. Подтвердило открытие и вскрытие мужского и женского тел.

Учёными отмечается, что до сих пор считается, что организм человека располагает всего тремя крупными парами слюнных желез — околоушными, подчелюстными и подъязычными. В связи с тем, что обнаруженная пара расположена за трубным валиком глотки, практически в центре головы, исследователи назвали железы трубчатыми. Возможно, что раньше они не были замечены в связи с неудобным расположением для исследования.

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