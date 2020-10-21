10 ноября в формате видеоконференции пройдет саммит ШОС

В числе государств-наблюдателей значатся представители из Монголии, Ирана, Афганистана и Беларуси. Фото: belta.by

10 ноября в формате видеоконференции состоится заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Центральным событием председательства России в ШОС в 2019-2020 годах станет заседание Совета глав государств - членов Организации. В ходе встречи лидеры обсудят вопросы дальнейшего укрепления и углубления взаимодействия в рамках ШОС, в том числе в контексте глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции», - отмечается в сообщении.

Особое внимание участники уделят продвижению практического взаимодействия государств-членов ШОС в вопросах политики, безопасности, торговли и экономики, культурно-гуманитарных связей, наращивания усилий по углублению политического диалога, прежде всего в интересах обеспечения стабильности на пространстве ШОС, повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества, совершенствования координации на ключевых международных площадках.

Шанхайская организация сотрудничества – это региональное международное объединение, состоящее из России, Индии, Китая, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. В числе государств-наблюдателей значатся представители из Монголии, Ирана, Афганистана и Беларуси. Партнерами по диалогу ШОС являются Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Россия имеет статус председателя в данной организации сотрудничества в 2019-2020 годах.

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