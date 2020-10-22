С 1 ноября МТС повышает тарифы на услуги связи на четыре процента

МТС с 1 ноября повышает тарифы на услуги связи на 4%. Фото: БелТА

С 1 ноября оператор мобильной связи МТС повышает тарифы на услуги связи на 4%. Об этом сообщили на официальном сайте оператора.

- Изменение стоимости тарифов для юридических и физических лиц на основные услуги, среди которых – абонентская плата, звонки, передача данных и другие – реализовывается в тех пределах, которые установлены в соответствии с законодательством, - говорится в сообщении.

В МТС добавили, что тарифы на интернет, а также роуминг, могут быть изменены, но в другом размере.

В компании сотового оператора отметили, что данное повышение тарифов на услуги связи, связано с «развитием инфраструктуры».

- Если говорить про инфраструктуру, то мы подразумеваем активное расширение сети 4G как в городах, так и в сельской местности. А также планируем внедрять новые технологические решения, - сообщили в МТС.

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