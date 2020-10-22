В Минске задержали мужчину, который перекрывал движение колонне милицейских машин и помял капот одной из них

В Минске задержали мужчину, который перекрывал движение и повредил капот машину сотрудников милиции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Минске был задержан мужчина, который перекрывал движение колонне милицейских машин и помял капот одной из них. Сообщение об этом размещено в телеграм-канале ведомства.

- Данный инцидент произошел 9 августа на проспекте Победителей. В тот вечер группа людей перекрыла движение на проезжей части, а колонна служебных машин МВД, в сопровождении ГАИ, не смогла проехать. Требования сотрудников милиции группа лиц проигнорировала. Один из мужчин подошел к патрульному автомобилю и ударил кулаком по капоту. Также он показывал оскорбительные жесты и выражался нецензурно в адрес сотрудников милиции, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По словам Чемодановой, мужчине в тот вечер удалось скрыться, а по факту его действий было возбуждено уголовное дело.

- В среду, 21 октября, сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали 33-летнего мужчину по месту его жительства. Свои действия он объяснил негативным влиянием на наго телеграм-каналов, - добавила Ольга.

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