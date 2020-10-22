В Гродно в жилом доме на четвертом этаже случился пожар. Погибла 44-летняя женщина

В Гродно горела квартира на четвертом этаже. Погибла 44-летняя женщина. Фото: Гродненское областное управление МЧС
В Гродно в жилом доме в квартире на четвертом этаже случился пожар. Погибла 44-летняя женщина. Об этом сообщили на официальном сайте Гродненского областного управления МЧС.
- Сообщение о пожаре поступило в службу во вторник, 20 октября. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то в подъезде дома было плотное задымление. Пожар ликвидировали. В жилой комнате на диване была обнаружена мертвой 44-летняя женщина, - рассказали в ведомстве.
И добавили, что эвакуация жильцов, которые проживают в соседних квартирах, не потребовалась. Огонь уничтожил кровать, повредил потолок и стены, а также имущество в комнате.
По словам соседей, женщина курила. Одна из версий, по которой могло произойти возгорание – неосторожное обращение с огнем.
Выясняются обстоятельства случившегося.
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