В Беларуси до конца 2020 года может появиться новая политическая партия, выступающая за интеграцию с Россией

До конца года в Беларуси может появиться новая политическая партия

В Беларуси до конца 2020 года может появиться новая политическая партия, которая будет выступать за интеграцию с Россией. Об этом сообщили в эфире выпуска новостей на телеканале ОНТ.

- Данная партия будет называться «Союз». Мы очень надеемся на то, что народ идею поддержит. Как только мы сделали заявление о создании партии, то сразу получили огромное количество звонков и обращений. Получается, что люди этого ждали. Совпадение, но большое количество белорусских граждан не имели подобной площадки для консолидации, - рассказал сопредседатель гражданской инициативы Сергей Лущ.

Он добавил, что уже в ближайшее время бущет запущен процесс создания партии.

- Мы будем проводить и диалоговые площадки, и круглые столы, а также выходить на учредительное собрание. А после этого планируем подавать документы в минюст для регистрации, - пояснил Лущ.

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