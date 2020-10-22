В Украине задержали наркоторговца, бежавшего от белорусского правосудия. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Уголовное дело Следственный комитет рассматривал еще в 2014 - 2015 годах.

По нему проходили создатели трех интернет-магазинов, торговавших психотропами.

Группа людей поставляла в страну спайсы, которые продавала белорусам, сообщает sk.gov.by.

Во время следствия стало известно, что создатели интернет-магазинов причастны к гибели двух парней и девушки, студентки факультета международных отношений БГУ.

В результате к уголовной ответственности привлечены пять организаторов и шесть закладчиков. Но Юрию Зайцеву, одному из организаторов бизнеса, удалось уехать из Беларуси, скрывшись от уголовного преследования. Его объявили в международный розыск.

Стало известно, что Зайцева задержали в Украине. Решается вопрос о его экстрадиции в Беларусь.