На станции метро «Парк Челюскинцев» 22 октября человек упал на рельсы

На станции "Парк Челюскинцев" пассажир упал на рельсы Фото: Инна КОРСАК

На станции метро «Парк Челюскинцев» в четверг, 22 октября, человек упал на рельсы. Об этом сообщили в телеграм-канале Минского метрополитена.

- Инцидент произошел в 8.36, сразу же было снято напряжение с контактного рельса. Пассажира оперативно подняли на платформу. После этого напряжение было подано, - говорится в сообщении.

Метрополитен работает в штатном режиме.

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