В Минск 22 октября прилетел глава внешней разведки России Нарышкин. Он встретится с Лукашенко

В Минск прилетел глава внешней разведки России. Фото: ТАСС

В Минск в четверг, 22 октября, прилетел глава внешней разведки России Сергей Нарышкин. У него запланирована встреча с Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

- Встреча Лукашенко и Нарышкина состоится через час, - написали в телеграм-канале.

Напомним, что 21 октября Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам. На встрече присутствовали главы силовых ведомств, администрации президента, здравоохранения, Верховного суда.

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