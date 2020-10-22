ДТП В Минске: на МКАД автомобиль врезался в осветительную мачту и загорелся

На МКАД автомобиль врезался в осветительную мачту и загорелся. Фото: МЧС

В Минске на МКАД в среду, 21 октября, автомобиль врезался в осветительную мачту и загорелся. Об этом сообщили на официальном сайте МЧС.

- Сообщение о том, что на МКАД загорелся автомобиль, поступило от очевидцев. На место оперативно приехали сотрудники МЧС. Им удалось установить, что автомобиль «Киа Спортейдж» врезался в осветительную мачту. Водитель в салоне находился один, - пояснили в ведомстве.

Спасатели извлекали из машины мужчину при помощи специального инструмента. Он был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

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