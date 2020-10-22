Задержанных журналистов в день приема передач перевезли с Окрестина в Барановичи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

К четвергу близкие и друзья собрали передачи для задержанных журналистов.

Это единственный день, когда на Окрестина принимают передачи.

- В 9 утра мы записались под номером 112, - сообщает телеграм-канал БАЖ. - Но большая колонна автозаков выехала в Барановичи. Теперь стоящие в очереди люди пытаются узнать, перевезли ли их родных, или все-таки можно отдать передачу.

Стало известно, что журналистов Алеся Любенчука, Всеволода Зарубина, Вадима Замировского, Артема Майорова отвезли в Барановичи.

Для того чтобы задержанные журналисты получили передачи, их родные должны ехать за ними в Барановичи. И при условии, что до 16.00 там вывесят списки, можно будет передать вещи. Иначе журналисты не получат их еще неделю, до следующего четверга.

Журналистки Дарья Спевак и Алена Довнар остались на Окрестина.