У здания прокуратуры в Солигорске горели несколько автомобилей. Основная версия - поджог

Фото носит иллюстративный характер Фото: Дарья ПУТЕЙКО

У здания прокуратуры в Солигорске в среду, 21 октября, горели четыре автомобиля. Основная версия случившегося - поджог. Об этом сообщили в БелТА.

- Огнем были повреждены четыре автомобиля. Один из них принадлежит юридическому лицу. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 - «Особо злостное хулиганство», - рассказала агентству официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В ведомстве добавили, что неизвестные лица использовали предметы, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. На место случившегося выезжали сотрудники МЧС.

Сотрудники следственно-оперативной группы осматривают место случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Жодино подожгли входную дверь здания прокуратуры. Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 8 октября, в Жодинский городской отдел по ЧС позвонил местный житель, который и сообщил о возгорании. (подробности)

В ночь на 13 октября в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова.

Загорелся служебный автобус. (подробности)