Лукашенко - Нарышкину: Наша встреча произведет взрыв в СМИ, особенно в интернете

Лукашенко проводит встречу с Нарышкиным. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 22 октября проводит встречу во Дворце Независимости с главой внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщает БелТА.

- Я очень рад встрече. Не секрет, что она произведет взрыв в СМИ, особенно в интернете. Мы и не пытаемся скрывать, что обстановка вокруг Союзного государства очень непростая. Хотел бы поблагодарить вас за ту информацию, которую регулярно предоставляете нашим спецслужбам и мне, - заявил Лукашенко.

И добавил, что «в этом ошалевшем мире от пандемии коронавируса друзей у Беларуси не так много».

- Мы будем говорить откровенно: у всех сейчас интерес прикован к Беларуси и России. Поэтому мы должны реагировать, - приводит слова президента телеграм-канал «Пул Первого»

Напомним, что 21 октября, в среду, Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам. На встрече присутствовали руководители силовых ведомств, администрации президента, здравоохранения, Верховного суда.

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