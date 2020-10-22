Минский городской суд 22 октября отменил постановление об аресте на 15 суток основателя проекта Petitions.by Владимира Ковалкина

Суд отменил постановление об аресте Ковалкина на 15 суток. Фото: tut.by

Суд отменил постановление об административном аресте на 15 суток основателя проекта Petitions.by Владимира Ковалкина. Об этом сообщил адвокат Владимира Сергей Зикрацкий на своей странице в сети Facebook.

- Минский городской суд 22 октября отменил постановление об административном аресте моего подзащитного. Уже сегодня Владимир выйдет на свободу, - написал в сообщении адвокат.

В документе, фото которого разместил Зикрацкий, написано об отмене постановления суда Фрунзенского района от 12 октября. Также в документе предписано, что дело необходимо направить на новое рассмотрение в тот же суд, но уже другим судьей.

Напомним, что Владимир Ковалкин был задержан вечером 10 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Задержанных журналистов в день приема передач перевезли с Окрестина в Барановичи.

Четверг - единственный день передач на Окрестина, друзья и близкие задержанных журналистов планировали с утра передать отбывающим сутки необходимые вещи. (подробности)

«Все так и было, я же, в конце концов, Дмитрий Кохно!» Телеведущему дали штраф за «неповиновение» сотруднику милиции.

Странность ситуации заключается в том, что в это время он отбывал арест в ИВС на Окрестина. (подробности)