СК: Сотрудники милиции задержали мужчину, который поджег входную дверь в здание прокуратуры в Жодино

Задержан подозреваемый в поджоге входной двери в здание прокуратуры в Жодино Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Следственном комитете рассказали, что сотрудники милиции задержали мужчину, который поджег входную дверь в здание прокуратуры в Жодино. Сообщение об этом размещено в телеграм-канале ведомства.

- К данному преступлению причастен 31-летний житель Жодино. Его задержали. На данный момент проводятся следственные действия с его участием, а также устанавливаются другие обстоятельства случившегося. Сотрудники проводят проверку на причастность подозреваемого к другим противоправным действиям, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело было принято в производство следователями УСК по Минской области.

Напомним, что дверь в здание прокуратуры в Жодино подожгли 8 октября. Было возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство».

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