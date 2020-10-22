Пропавшего поэта Дмитрия Строцева нашли на Окрестина

Пропавшего поэта Дмитрия Стронцева нашли на Окрестина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Целый день семья поэта Дмитрия Строцева не знала о его местонахождении.

В итоге известный белорусский поэт найден в списках задержанных на Окрестина, сообщает tut.by.

- Мы с Димкой расстались недалеко от дома примерно в 11. После этого с ним никому не удалось связаться. По работе ни с кем сегодня на связь не вышел. Все телефоны молчат, в сети нет… Заявление подали. Ждем, - писала его жена, не понимая, где находится ее супруг.

Вечером в среду, 21 октября, дочь поэта написала в соцсети, что фамилия отца появилась в списке задержанных Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Напомним, Строцев выражал свою гражданскую позицию, участвуя в акциях протеста после выборов президента Беларуси.

Напомним, Дмитрий Строцев автор книг «Лишние сутки», «Остров Це», «38», «Виноград», «Шаг» и др.