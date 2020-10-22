Суд оштрафовал известного белорусского баскетболиста Егора Мещерякова на 540 рублей

Суд оштрафовал Мещерякова на 20 базовых величин. Фото: belarus.basketball

Суд оштрафовал известного белорусского баскетболиста Егора Мещерякова на 20 базовых величин - 540 рублей. Об этом сообщает агентство Sputnik.by.

В четверг, 22 октября, в суде Заводского района Минска состоялся суд. Мещерякова судили по статье 23.34 КоАП «Участие в несанкционированном массовом мероприятии».

Напомним, что Егор Мещеряков ушел с поста зампреда Белорусской федерации баскетбола в начале октября. Он неоднократно участвовал в митингах и высказывал свою гражданскую позицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минский городской суд 22 октября отменил постановление об аресте на 15 суток основателя проекта Petitions.by Владимира Ковалкина.

Ковалкин отсидел почти 12 суток и уже сегодня выйдет на свободу. (подробности)

Задержанных журналистов в день приема передач перевезли с Окрестина в Барановичи.

Четверг - единственный день передач на Окрестина, друзья и близкие задержанных журналистов планировали с утра передать отбывающим сутки необходимые вещи. (подробности)

Пропавшего поэта Дмитрия Стронцева нашли на Окрестина.

Об этом написала в соцсетях его дочь Александра. (подробности)