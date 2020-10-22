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Европарламент призывает ЕС как можно скорее ввести санкции против Лукашенко

За данные рекомендации проголосовали 602 депутата, против - 44, воздержались - 44
Инна КОРСАК
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Европарламент призывает Европейский союз как можно скорее ввести санкции против Лукашенко

Европарламент призывает Европейский союз как можно скорее ввести санкции против Лукашенко

Европарламент призывает ЕС как можно скорее ввести санкции против Лукашенко. В среду, 21 октября, депутаты одобрили рекомендации для пересмотра отношений Евросоюза с Беларусью. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

- Депутаты Европарламента призвали без промедления ввести санкции, которые уже были согласованы главами МИД и Европейским советом и направлены против белорусских чиновников. В этот список необходимо добавить Александра Лукашенко. Санкции подразумевают под собой запрет на въезд в Евросоюз, а также замораживание активов, - приводит текст сообщения агентство.

За данные рекомендации проголосовали 602 депутата, против - 44, воздержались - 44.

Депутаты Европарламента полагают, что после 5 ноября Лукашенко не будет являться легитимным президентом.

В Европарламенте также заявили о том, что Европейскому союзу необходимо приостановить переговоры о приоритетах партнерства ЕС и Беларуси, пока не будут проведены новые честные президентские выборы.

Рекомендации депутатов Европарламента не являются обязательными для выполнения, но Совет ЕС и Еврокомиссия обязаны прислушиваться к ним.

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