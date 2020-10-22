«Чувствую себя хорошо, температуры нет»: Павел Латушко заразился коронавирусом

У Павла Латушко - коронавирус Фото: Павел МАРТИНЧИК

Павел Латушко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Очень жаль, но у меня диагностировали коронавирус. Я чувствую себя хорошо, температуры у меня нет. На данный момент я нахожусь на самоизоляции и продолжаю работать. Сейчас очень важно идти к победе, - написал Латушко.

Напомним, что в Беларуси на 22 октября было зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусом за последние четыре месяца - 733 новых случая. За все время пандемии скончался 941 человек.

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