«Чувствую себя хорошо, температуры нет»: Павел Латушко заразился коронавирусом

У Павла Латушко - коронавирус
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Павел Латушко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
- Очень жаль, но у меня диагностировали коронавирус. Я чувствую себя хорошо, температуры у меня нет. На данный момент я нахожусь на самоизоляции и продолжаю работать. Сейчас очень важно идти к победе, - написал Латушко.
Напомним, что в Беларуси на 22 октября было зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусом за последние четыре месяца - 733 новых случая. За все время пандемии скончался 941 человек.
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