В Гродно в детский хоспис пришел Департамент финансовых расследований. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Гродно в детский хоспис, который расположен на улице Гагарина, пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Его представители попросили сотрудников детского хосписа открыть все комнаты.

Из ситуации следует, что в детском хосписе проходит проверка.

Это вытекает из протокола осмотра, который сотрудники ДФР предъявили представителям детского хосписа, сообщает Tut.by.

В протоколе указано, что в хосписе «в отношении должностных лиц ОБО „Гродненский детский хоспис“ проводится проверка по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты сумм налогов».

Напомним, детский хоспис в Гродно создали 19 сентября 2008 года для помощи тяжело и безнадежно больным детям.

Под опекой хосписа сейчас находится порядка 50 семей.

15 октября в одном из дворов Гродно во время благотворительной встречи с представителями Гродненского детского хосписа была задержана его директор Ольга Величко.

Специалист провела сутки в ИВС, а позже была оштрафована на 15 базовых величин за участие в несанкционированном митинге.