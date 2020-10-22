Европарламент присудил премию имени Сахарова белорусской оппозиции

Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Премия имени Сахарова в 2020 году присуждена белорусской оппозиции. Об этом стало известно 22 октября после заявления председателя Европарламента Давида Сассоли.

Такое решение принял президиум Европарламента, в который входят спикер и председатели каждой из семи фракций. Победитель был объявлен во время онлайн-трансляции на сайте Европарламента, сообщает БелаПАН.

Лауреатом премии 2020 года стала «демократическая оппозиция Беларуси», представленная Координационным советом, инициативой смелых женщин в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковй, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, а также политическими и общественными деятелями Сергеем Тихановским, Алесем Беляцким, Сергеем Дылевским, Степаном Путило и Николаем Статкевичем.

Виктора Бабарико в списке нет.