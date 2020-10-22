Зампредседателя "Белой Руси" заявил, что готовится к созданию политической партии

Шатько отмечает, что объединение не имело единства по поводу нужности этого манёвра, хотя полдесятка лет назад партийный устав уже был готов. Фото: belayarus.bsu.by

22 октября в Минске на круглом столе «Конституционная реформа в Беларуси: новые возможности развития страны» заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько заявил, что готовится к созданию политической партии, сообщает БелаПАН.

Как он сам говорит, речь про то, что «Белая Русь» должна трансформироваться в партию, ведется с 2011 года. Шатько отмечает, что объединение не имело единства по поводу нужности этого маневра, хотя полдесятка лет назад партийный устав уже был готов. «Был готов съезд, на котором мы бы в 2015 году могли спокойно себя провозгласить партийной структурой, - рассказывает зампредседателя. - Были определенные опасения: партия - это все-таки райкомы, а сейчас мы по производственному принципу [устроены], у нас есть структуры на предприятиях, в организациях, это достаточно системная работа. Партии эту работу будет вести гораздо сложнее. Была масса разных но».

Он подчеркивает, что на данный момент «Белая Русь» созрела для того, чтобы «вырастить из своего общественного объединения партийную структуру». «Вот в эти события предвыборные, выборные и поствыборные мы активные участники этих процессов, - заявил зампредседателя организации. - Я имею в виду с положительной точки зрения, покрышки мы не жжем. Мы стараемся сейчас вести конструктивные диалоги - мы говорим в коллективах, очень много ездим, проводим целенаправленную работу. Мы видим сегодня, что большая часть членов нашего общественного объединения готова к переходу на партийное строительство».

Также Шатько отмечает, что за 13 лет деятельности объединение наплодило «большое количество различного рода структур - аналитических центров, движений и так далее», которые после создания партии образуют «достаточно широкую коалицию».

«Мы давно говорили, что мы - партия народного единства, мы хотим это название взять за основу, каким-то образом обыграть. Но вот левоцентризм, правоцентризм - здесь у нас есть серьезные расхождения. Национальная идея - первая либо социальное строительство - первое? Я думаю, что этот вопрос мы решим», - отметил зампредседателя "Белой Руси".

РОО «Белая Русь» образовано в 2007 году в поддержку Александра Лукашенко. На сегодняшний день в этом провластном объединении насчитывается около 180 тысяч членов.

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