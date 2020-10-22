Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 октября 2020 года: около 740 новых случаев COVID-19 и стабильные 4 смерти за сутки

«Те же, кто не смог победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она опубликована в телеграм-канале.

На 22 октября в стране зарегистрировано 90 380 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 738 новых случаев. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 81 501 пациент (+596 за сутки).

«За время распространения коронавирусной инфекции скончалось 945 человек. А за последние сутки умерли 4 человека. Те же, кто не смог победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве. Кстати, это количество умерших стабильно держится и не меняется с прошлой субботы, 17 октября. До того от COVID-19 6 дней подряд, с 11 по 17 октября включительно, ежедневно стабильно умирало по 5 человек в сутки. В ведомстве также рассказали, что обновили карантинный список стран, в которых регистрируются случаи коронавируса.

За все время в Беларуси провели 2 294 631 тест.

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