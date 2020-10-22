К 7 ноября запустят третью ветку минского метро

К 7 ноября снова планируют запустить третью ветку минского метро. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новая, третья, ветка минского метро называется "Зеленолужская". Всего на ней будет 14 станций. Новая линия метро соединит юг и север белорусской столицы с ее центром.

Первыми откроют четыре станции - "Ковальскую Слободу", "Вокзальную", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейную площадь", сообщает телеграм-канал ATN_NEWS.

Открыть первые станции третьей линии минского метро планируют уже совсем скоро - к 7 ноября.

Напомним, самая глубокая станция подземки уходит вниз на 32 метра. Станция «Юбилейная» оказалась самой глубокой из всех имеющихся и строящихся станций минского метро - ее нижняя точка находится в 32 метрах от поверхности.

Кстати, дата открытия третьей ветки метро переносилась несколько раз, в том числе ее должны были открыть ближе к выборам президента Беларуси.