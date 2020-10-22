Лучший белорусский шахматист Владислав Ковалев исключен из сборной за свою гражданскую позицию

Ковалёв говорит, что никогда не высказывал своего мнения публично. Надеялся, что скоро все станет на свои места, но насилие продолжается. Фото: tribuna.com

26-летний гроссмейстер, лучший белорусский шахматист Владислав Ковалев подписал открытое письмо спортсменов против насилия и за проведение честных выборов. Помимо этого, он не стал подписывать допсоглашение к контракту с Республиканским центром олимпийской подготовки по шахматам и шашкам, за что его уволили и сняли с чемпионата Беларуси, сообщает Трибуна.

«Я всегда был аполитичен, - говорит шахматист. - Да и сейчас ничего политического, по сути дела, нет. Это просто реакция нормального человека на происходящее вокруг. Это первые выборы, в которых я принимал участие. К сожалению, прошли они с большими нарушениями. Об этом говорит множество фактов. Но то, что произошло после них, нормальному человеку трудно понять. Очень тяжело было осознавать, что в нашей стране к мирным людям применяется такое насилие. Сам я не участвовал в митингах. Слышал рассказы очевидцев и смотрел информацию в интернете».

Ковалев говорит, что никогда не высказывал своего мнения публично. Надеялся, что скоро все станет на свои места, но насилие продолжается. Причем дошло до того, что подняли руку на стариков. «Меня глубоко потрясли кадры, на которых люди в черном распыляют газ бабушкам в глаза», - рассказывает гроссмейстер.

На открытии турнира к нему подошел замдиректора Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам, вручил дополнение к контракту и попросил его подписать. «Был пункт, запрещающий где-либо высказываться публично, постить что-то в соцсетях без согласования с ними. По сути, подписав это соглашение, шахматист становился рабом, который вообще ничего не может сказать. Даже пикнуть не может. Просто делает все, что скажут, - сетует Ковалев. - Сразу сказал, что ничего подписывать не буду. И мне в ответ, что тогда со мной не будут продлевать контракт на следующий год и лишат ставки. И была озвучена фраза по линии министерства, что «незаменимых нет, найдем других».

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