2-я клиника Минска перешла на лечение больных коронавирусом

22 октября стало известно, что 2-я клиника Минска почти полностью перешла на лечение больных коронавирусом. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

С наступлением осени количество больных коронавирусом в Беларуси снова неустанно растет.

На 22 октября в стране зарегистрировано 90 380 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 738 новых случаев. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 81 501 пациент (+596 за сутки).

22 октября также стало известно, что 2-я больница Минска почти полностью переходит на обслуживание пациентов с коронавирусом, сообщает телеграм-канал ATN_NEWS.

В штатном режиме продолжит работать лишь урологическое отделение, также будет оказываться помощь пациентам с проктологической патологией.

Специалисты уверены, что готовы ко второй волне коронавируса и знают, как обезопасить персонал.

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