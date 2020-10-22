Фото: люди с ограниченными возможности вновь провели марш в Минске

Люди с ограниченными возможности вновь провели марш в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центре Минска 22 октября прошла уличная акция «Марш людей с (не)ограниченными возможностями». Это уже второй марш минчан на колясках и других людей с инвалидностью. Они вновь вышли на улицы, чтобы высказать свой протест против действий властей.

Люди с ограниченными возможности вновь провели марш в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В марше участвовали около ста человек, акция длилась примерно два часа, сообщает БелаПАН. Сначала люди с инвалидностью собрались на площади Независимости возле Красного костела, затем отправились колонной по проспекту Независимости. Чтобы попасть на Октябрьскую площадь, участникам акции пришлось сделать круг - ведь подземный переход возле ГУМа не оборудован для людей с ограниченными возможностями. О задержаниях во время акции не сообщается.

Люди с ограниченными возможности вновь провели марш в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На Октябрьской площади участники марша выстроились в цепочку солидарности, однако сразу рядом появились строители, которые начали шумно работать: долбить и сверлить. Когда инвалиды покинули площадь, ушли и строители.

Люди с ограниченными возможности вновь провели марш в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые водители предлагали участников марша подвезти их домой. Кстати, многие автомобилисты приветствовали протестующих инвалидов, проезжая мимо марша.

Люди с ограниченными возможности вновь провели марш в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ