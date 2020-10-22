22 октября в возрасте 86 лет скончалась актриса Галина Толкачева

Галине Толкачевой были свойственны углубленный психологизм, яркая театральная форма. Фото: kupalauski.by

22 октября скончалась Народная артистка Беларуси Галина Толкачева в возрасте 86 лет. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Национальный академический театр имени Янки Купалы.

Галина Семеновна родилась в 1934 году в Минске. Белорусский театрально-художественный институт она окончила в 1957 году. Играла в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Ей были присущи для исполнения характерные роли. Для её творчества были свойственны углубленный психологизм, яркая театральная форма.

Некоторые созданные актрисой образы – это Инга, Лена («Вызов богам", «Ночное дежурство» Анатолия Делендика), Зося («Сердце на ладони» Ивана Шамякина), Мать («Затюканный апостол» Андрея Макаёнка), Голда («Поминальная молитва» Григория Горина), Ирина, Гурмыжская («Последняя жертва», «Лес» Александра Островского), Настя («На дне» Максима Горького), Анна Андреевна («Ревизор» Николая Гоголя), Элида («Женщина с моря» Генрика Ибсена), Ивона («Ужасные родители» Жана Кокто), Бабушка («Апельсиновое вино» Алехандро Касона).

В августе 2020 года, когда большинство актеров Купаловского ушли из театра, осталась в труппе. Но в последние годы не играла на сцене по состоянию здоровья.

Информации о дате и месте прощания пока нет.