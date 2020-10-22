C коней и велосипедов переключились на телят. На Могилёвщине с поличным задержали троих воров

Действия воров были заранее отработаны: при свете дня они объезжали фермы, смотрели, где можно поживиться, прознавали о наличии охраны или сторожей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

22 октября в Могилевской области оперативниками уголовного розыска, а также бойцами ОМОН были задержаны трое подозреваемых в краже крупного рогатого скота на территории области. Участники 28, 41 и 42 лет являются представителями нацменьшинства. У всех уже имелись проблемы с законом. Криминальная троица отбывала наказание за кражи, сообщили в МВД.

Действия воров были заранее отработаны: при свете дня они объезжали фермы, смотрели, где можно поживиться, прознавали о наличии охраны или сторожей. С наступлением темноты на двух авто выезжали на дело: впереди ехало их собственное авто, которое, в случае появления представителей силовых структур предупреждало остальных. Микроавтобус банда арендовала в столице у разных частных компаний.

Вся троица была задержана, как говорится, на месте преступления. С одной из ферм Могилевской области они увели восемь телят.

Следователями возбуждено уголовное дело за кражу в крупных размерах. Сейчас все подозреваемые водворены в ИВС и уже начали давать признательные показания. На счету задержанных не менее пяти подобных хищений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. Танцевал перед милицией без нижнего белья. В Гродно за уличный перформанс возбуждено уголовное дело в отношении музыканта

Музыкант на 72 часа оставлен под стражей (подробности).