Лукашенко назначил нового заместителя председателя Государственного комитета судебных экспертиз

Новым главой ведомства назначен Александр Лашин. Фото: prokuratura.gov.by

22 октября Александр Лукашенко подписал указ, которым сменил заместителя председателя Государственного комитета судебных экспертиз. Новым главой ведомства назначен уже бывший заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь Александр Лашин, сообщает БЕЛАПАН со ссылкой на пресс-службу президента.

Ещё одним указом от соответствующей должности освобожден Максим Воронин. Сейчас он прикомандирован к Генпрокуратуре с оставлением его в кадрах Госкомитета судебных экспертиз.

Напомним, 9 октября от должности первого заместителя председателя Следственного комитета был освобожден Алексей Волков. Его назначили председателем Государственного комитета судебных экспертиз.

До 9 сентября Государственный комитет судебных экспертиз возглавлял Андрей Швед. Его назначили на должность генпрокурора.

На должности генерального прокурора Швед сменил Александра Конюка, который возглавлял ведомство с 20 сентября 2011 года.

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