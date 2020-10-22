Юрий Воскресенский - корреспонденту «КП»: на встрече в СИЗО КГБ присутствовал Николай Лукашенко

По словам Воскресенского, никто до последнего не знал, что в СИЗО приедет Лукашенко... Ещё и с сыном. Фото: t.me/pul_1

В эксклюзивном интервью Комсомолке бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский рассказал о том, что когда Александр Лукашенко встречался в СИЗО КГБ с Виктором Бабарико и членами Координационного совета, то там же присутствовал и его младший сын Николай.

Во время избирательной кампании Воскресенский занимался сбором подписей за Виктора Бабарико. 12 августа он был задержан по делу о массовых беспорядках. А в начале октября на государственном телевидении давал интервью - на тот момент Юрий ещё находился под стражей.

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- Явившись в СИЗО, он показал, что человек мужественный, сильный, готов держать удар. Вы, наверное, знаете, что никакой цензуры на встрече не было, - говорит политолог.

По словам Воскресенского, никто до последнего не знал, что в СИЗО приедет Лукашенко.

На встрече обсуждались новые поправки в конституцию. Воскресенский рассказал, что тогда президент пообещал, что это его последний президентский срок.

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Во время избирательной кампании Юрий занимался сбором подписей за Виктора Бабарико. 12 августа он был задержан по делу о массовых беспорядках. А в начале октября на телевидении вышли два его интервью - на тот момент Юрий еще находился под стражей (подробности).