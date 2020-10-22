В Гомеле задержали оптовика и дилера интернет-магазина по продаже психотропов

Специалистами ГКСЭ была проведена экспертиза изъятого вещества. Фото: gomel.mvd.gov.by

16 октября в Гомеле задержали неработающего 43-летнего, ранее судимого за кражу, местного жителя, который являлся оптовым поставщиком интернет-магазина по продаже наркотических веществ. Проведя у него личный обыск, оперативники обнаружили два свертка, а в них кристаллическое порошкообразное вещество белого цвета. Дома у задержанного нашли ещё два больших свертка с таким же веществом. А ещё нашлись весы, изолента, полиэтиленовые пакетики для фасовки, респиратор и уже расфасованный на мелкие партии запрещенный товар, сообщили в МВД.

На следующий день милиции попался и розничный курьер. 22-летнего неработающего гомельчанина, который имел судимость за продажу наркотиков, задержали, когда он забирал оптовую закладку в одной из деревень Гомельского района. По месту его жительства были найдены предметы, которые сопутствовали распространению психотропов, а также готовую для употребления травяную смесь.

Специалистами ГКСЭ была проведена экспертиза изъятого вещества. В результате это оказалось особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях – пара-метилэфедрон общий вес которого составил почти 250 грамм.

Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

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На счету задержанных не менее пяти подобных хищений (подробности).