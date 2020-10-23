«Мы должны показать, кто в нашей стране хозяин»: Глава ФПБ Орда рассказал о подготовке к провластному митингу, который состоится 25 октября

Орда рассказал о подготовке к провластному митингу. Фото: БелТА

Глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал о том, как идет подготовка к провластному митингу, который состоится уже в воскресенье, 25 октября. Об этом сообщили в БелТА.

Глава ведомства отметил, что ФПБ подавала заявку на проведение данного мероприятия.

- Сегодня мы видим, что наши люди консолидируются, потому что они понимают, к чему могут привести беспорядки, которые происходят в Беларуси, а также различные призывы в интернете. Да, мы заметили, что белорусы уже устали от всего происходящего. И самое главное, что хотелось бы отметить, - они понимают, что уже сегодня можно потерять. Мы подали заявку на проведение мероприятия и приглашаем принять в нем участие всех желающих высказать свою позицию, всех тех, кому небезразлична судьба Беларуси. Приходите в воскресенье и высказывайте ясно и четко свою позицию. Мы должны показать, кто в нашей стране хозяин и что нами никто не будет управлять из-за границы. Нас много и мы вместе! - подчеркнул Орда.

Он также добавил, что белорусы - люди неглупые. А мероприятие, по словам главы ФПБ, проводится совместно с общественными организациями - ветеранскими, молодежными, женскими, «Белой Русью».

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