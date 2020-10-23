«Безоружному человеку никто не стрелял в спину из боевого оружия»: Путин прокомментировал события в Беларуси

Путин прокомментировал события в Беларуси. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал события, которые происходят в Беларуси после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. И добавил, что РФ не вмешивалась во все происходящее. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Россия не вмешивалась в происходящее в Беларуси. Мы также рассчитываем на то, что и никто другой не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать ситуацию в своих интересах и навязывать решения народу Беларуси, - отметил Путин.

По его словам, белорусы должны сами разобраться в происходящем и принять соответствующие решения. Он добавил, что, возможно, именно те самые решения лежат на пути внесения поправок в Конституцию.

Президент России заявил, что все то, что происходило в Беларуси, «выгодно отличается от происходившего на улицах городов развитых демократий».

- Да, не отрицаю, была и жестокость, а возможно, даже и неоправданная, но тогда за это пусть ответят те, кто подобное допустил. Если же посмотреть на картинки и сравнивать, то безоружному человеку никто в спину не стрелял из боевого оружия, - подытожил Путин.

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