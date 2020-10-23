МВД: Поджоги в Солигорске и Жодино - пример того, что протесты начинают перерастать в террористическую угрозу

В МВД поджоги в Солигорске и Жодино назвали террористической угрозой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что поджоги в Солигорске и Жодино - пример того, что протесты начинают перерастать в террористическую угрозу. Данное сообщение было размещено в телеграм-канале ведомства.

- В четверг, 22 октября, СК уже сообщал о том, что был задержан подозреваемый в поджоге входной двери в здание прокуратуры в Жодино. Также сообщалась информация о возгорании четырех автомобилей на парковке прокуратуры в Солигорске. Удалось установить, что незадолго до этого неизвестные подожгли здание межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз в Солигорске. Один из кабинетов оказался поврежден. Выяснилось, что огонь был занесен снаружи через приоткрытое окно. На здании также была обнаружена надпись черного цвета, - прокомментировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она добавила, что проводятся следственно-оперативные действия по установлению тех, кто причастен к поджогам.

- Можно сделать вывод, что поджоги в Солигорске и Жодино - пример того, что протесты начинают перерастать в террористические угрозы. Сотрудники милиции не оставят без внимания ни одного подобного случая и примут все меры для предотвращения и раскрытия преступлений, - заявила Чемоданова.

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