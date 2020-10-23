В метрополитене сообщили об «инциденте с пассажиром», который произошел на станции «Площадь Победы»

В метро на "Площади Победы" случился инцидент с пассажиром
Фото: Инна КОРСАК
В метрополитене 23 октября, в пятницу, сообщили об инциденте с пассажиром», который произошел в 5.45 на станции «Площадь Победы». Информация была размещена в телеграм-канале ведомства.
- На станции метро «Площадь Победы» случился инцидент с одним из пассажиров. На какое-то время было снято напряжение с контактного рельса. Пассажир поднялся на платформу. В 5.49 напряжение было восстановлено, - рассказали в метрополитене.
И добавили, что метро работает в штатном режиме.
Никаких подробностей о случившемся пока не сообщили.
Напомним, что в четверг, 22 октября, на станции метро «Парк Челюскинцев» пассажир упал на рельсы. В метрополитене также на время снимали напряжение с контактного рельса.
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