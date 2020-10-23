«Наш Ваня Пресняков. Мы счастливы» Наталья Подольская родила второго ребенка

Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родители во второй раз. Фото: Инстаграм.

- Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо, - подписала Наталья фото счастливых родителей и малыша на своей страничке в Инстаграме.

- Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо, - подписала Наталья фото счастливых родителей и малыша на своей страничке в Инстаграме.

Это уже второй ребенок для певицы с белорусскими корнями Натальи Подольской и третий для Владимира Преснякова. У супругов есть старший сын 5-летний Артемий.

У Артемия и Вани есть старший единокровный брат 29-летний Никита Пресняков. Сын Владимира Преснякова от первого брака с Кристиной Орбакайте.

Наталья и Владимир принимают тысячи сообщений с поздравленями в соцсетях от близких, друзей и подписчиков звездной пары.