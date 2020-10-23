Генпрокуратура: В суды было направлено уже более 40 уголовных дел, связанных с нарушением общественного порядка

В Генпрокуратуре рассказали, что уже более 40 уголовных дел, связанных с нарушением общественного порядка, были переданы в суды Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заместитель начальника отдела информации Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев рассказал, что в суды было направлено уже более 40 уголовных дел, которые связаны с нарушением общественного порядка. Об этом сообщили в БелТА.

- Всего было возбуждено более 400 уголовных дел по причине массовых, беспорядков, их организацией и подготовкой, насилием или угрозой в отношении сотрудников милиции, осквернением имущества, хулиганством и другими. Из них уже более 40 прокуроры направили в суды для рассмотрения. Хочу отметить, что обвиняемые часто возмещали еще на стадии предварительного следствия, причиненный данными действиями ущерб, - отметил Брылев.

Прежде всего, по словам замначальника отдела информации, речь идет о повреждении служебных машин МВД, дорожного покрытия, памятников, госсимволики.

- Те люди, которые обвиняются в содеянном, уже осуждены. В том числе и к лишению свободы. Гособвинители с учетом всех обстоятельств преступлений, направляют суды на вынесение суровых мер наказания, - добавил Брылев.

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