Хиллари Клинтон снялась в видео в поддержку женщин Беларуси. Фото: GETTY

- Я поддерживаю белорусских женщин, - сказала на английском языке экс-кандидат в президенты США, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

В видео также снялись бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова. Грибаускайте и Юрова выразили слова поддержки не только на английском языке, но и на белорусском.

- Я падтрымлiваю беларускiх жанчын, - сказали известные политики в видеоролике, который был опубликован поздно вечером 22 октября в телеграм-канале экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

В ролике также собрана нарезка кадров с мирных протестов в Беларуси.

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