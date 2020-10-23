Песков: Для Путина главное – это отношения с братским белорусским народом, а не с Лукашенко

Песков заявил, что для Путина главное - отношения с белорусским народом, а не Лукашенко. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Путина главное – это отношения с братским белорусским народом, а не с Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

- Владимир Путин очень внимательно подходит к тому, чтобы что-либо не воспринималось как попытка повлиять на президента Беларуси. Для Путина и России главное – это отношения с братским белорусским народом, а не отношения двух президентов, не отношения лично с Александром Лукашенко, - подчеркнул Песков.

Он добавил, что на данный момент есть «определенные союзнические обязательства, которые являются в данной ситуации подспорьем для Минска».

Песков согласился и с тем, что Лукашенко нужно самостоятельно разрешить внутренний политический кризис, который сложился в Беларуси.

Что касается европейских стран, то, по мнению Пескова, они сами лиши себя возможности диалога с Беларусью после того, как назвали Лукашенко нелегитимным президентом и ввели санкции против белорусских чиновников.

- Европейские страны вряд ли смогут сыграть какую-то конструктивную роль. Как можно выстраивать диалог со страной, если вы называете его президента нелегитимным, если вы вводите в отношении чиновников санкции. Этого просто невозможно делать. Страны Европы сами и целенаправленно лишил себя возможности выстраивать диалог с Беларусью. Как они попытаются помочь белорусскому народу, представить очень трудно, - отметил Песков.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что на данный момент «вряд ли какая-то другая страна может достичь такой глубины, которая есть у Минска и Москвы».

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